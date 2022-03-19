دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها وتدعو لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمع بين والديها الراحلين الفنانين دلال عبد العزيز وسمير غانم.

وعلّقت دنيا سمير غانم، على الصورة التي نشرتها عبر موقع "إنستجرام": "اللهم ارحمهم واسعدهم يارب".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.