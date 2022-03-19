فن ومشاهير

تامر حسني يروج لفيلم "بحبك" بهذه الصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر الفنان تامر حسني صورة من فيلم "بحبك" وذلك على موقع الصور "إنستجرام".

وعلّق تامر حسني على الصورة قائلا: "من فيلم بحبك".

ويواصل تامر حسني تصوير فيلم "بحبك"، تأليفه وإخراجه، بمشاركة الفنانين، هنا الزاهد وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة وعالية راشد وغيرهم.

وسبق أن أعلن عن تسجيل أغنية الفيلم، قائلًا: "نهاركم عسل يا ناس يا عسل، دلوقتي بسجل أغنية فيلم (بحبك)، ومبسوط بيها أوي عشان فعلاً هتخصكوا جامد".

وعن إنتاج الفيلم، أعلن تامر حسني عبر "انستجرام": "الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر سينرچي أحمد بدوي، تي إيتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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