تامر حسني يروج لفيلم "بحبك" بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر الفنان تامر حسني صورة من فيلم "بحبك" وذلك على موقع الصور "إنستجرام".

وعلّق تامر حسني على الصورة قائلا: "من فيلم بحبك".

ويواصل تامر حسني تصوير فيلم "بحبك"، تأليفه وإخراجه، بمشاركة الفنانين، هنا الزاهد وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة وعالية راشد وغيرهم.

وسبق أن أعلن عن تسجيل أغنية الفيلم، قائلًا: "نهاركم عسل يا ناس يا عسل، دلوقتي بسجل أغنية فيلم (بحبك)، ومبسوط بيها أوي عشان فعلاً هتخصكوا جامد".

وعن إنتاج الفيلم، أعلن تامر حسني عبر "انستجرام": "الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر سينرچي أحمد بدوي، تي إيتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي".