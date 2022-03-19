رمضان 2022.. هشام عاشور يتصدر بوستر لمسلسل "يوتيرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرحت شركة "العدل جروب"، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "يوتيرن"، والذي سيُعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

ومن بين أبطال "يوتيرن"، لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم.

ونشرت "العدل جروب" عبر صفحتها على "فيسبوك"، بوستر لهشام عاشور ترويجا لـ"يوتيرن"، مصحوبا بتعليق: "انتظروا هشام عاشور في مسلسل يوتيرن، يعرض في شهر رمضان 2022".

مسلسل "يوتيرن" بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، كريم قاسم، عبير منير، محمود حافظ، محمود حجازي، أيمن القيسوني، نورهان، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.