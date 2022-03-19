شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال ضيفة شرف في مسلسل "دايما عامر" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ميمى جمال كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "دايما عامر" للنجم مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة watch it الرقمية.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.

وخلال أحداث العمل فإن تشابه فى الأسماء بين "عامر عبد الرزاق"، وشخص آخر يدعى "عامر عبد الرازق" يكون السبب فى تعيينه فى المدرسة التى يعمل بها، ويدخل خلال الحلقات فى العديد من الصراعات وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل نوعًا من الإثارة والتشويق.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013