تامر حسني حديث السوشيال ميديا بصورة من كواليس فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر النجم المصري تامر حسني المواضيع الأكثر تداولًا على السوشيال ميديا، بعد نشر صورة جديدة له من كواليس تصوير فيلمه السنمائي “بحبك”.

ويواصل تامر خلال هذه الفترة تصوير فيلم “بحبك” استعدادًا لعرضه في الصالات السينمائية في عيد الفطر المقبل.

وكان تامر حسني قد انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية الفيلم، وكشف أنها ستشكل مفاجأة للجمهور، قائلًا: “ومبسوط بيها اوي عشان فعلاً هتخصكوا جامد”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة تامر حسني الجديدة، وشاركوه التعليقات التي عبّرت عن مدى حماسهم لفيلم “بحبك”، ومحبّتهم الكبيرة له وتقديرهم للمجهود الذي يبذله لاسعادهم.

يذكر أن فيلم “بحبك” من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وإنتاج مشترك بين شركات “سينرچي” لصاحبها حمد بدوي، و”تي ايتش برودكشن” للمنتج حسام حسني، “و”سكاي ليميت” لصاحبها أحمد الدسوقي.