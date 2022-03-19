شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة سائق نقل في مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد جمعة في مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، شخصية سائق نقل بشركة الملاحة التى يعمل بها بطل العمل محمد رمضان وزوجته دينا الشربينى، ويعد دور السائق هو الثاني الذي يجمعه مع رمضان حيث جسد في مسلسل "البرنس" دور سائق أيضاً.

مسلسل المشوار" يعرض حصرياً على قناة dmc ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، وهو بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ويجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

ويشارك محمد جمعة أيضاً فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه حصرياً على قناة الحياة، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة مى عز الدين، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.