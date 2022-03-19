شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: نادرا لما تلاقى حد قلبه طيب فى الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج أحلى كلام، المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، اليوم الجمعة، كلا من الفنان شيماء سيف وإسلام إبراهيم.

وخلال اللقاء قال إسلام إبراهيم، إن زميلته شيماء سيف من أطيب زملائه، وهذا شيء نادر الحدوث في الوسط الفني، قائلا: "نادرا لما تلاقى حد قلبه طيب في الوسط الفني بجد".

وكشف إسلام إبراهيم إنه اكتشف ميوله الفنية في عمر 3 سنوات، مضيفا أنه يحب الرسم، ومن مهاراته أنه يستطيع قراءة الأشخاص دون أن يعرفهم جيدا، ويشعر بالأحداث قبل حدوثها لذلك يفشل في دخول أي علاقة مع الطرف الآخر.

واعترف إسلام إبراهيم بارتدائه ملابس غريبة في أحد المهرجانات من أجل لفت النظر، قائلا: "عملت كدة مرة واحدة.. وكنت بلبس لبس غريب عشان ألفت النظر.. لكن ده مش اللوك بتاعى طول الوقت".