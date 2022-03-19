شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وحماقى يجتمعان لأول مرة فى حفل واحد بموسم الرياض 24 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع لأول مرة الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقى، في حفل غنائى واحد في يقام في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض المقام برعاية الهيئة للعامة للترفيه، يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر مارس الجارى، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغانيهما المحببة لدى جمهوره الكبير في الوطن العربى.

وكان الهضبة عمرو دياب قدم حفلاً غنائيًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور الآلاف من محبيه وصعد على المسرح مرددًا أغنيته "يا أنا يا لأ"، وبعدها حرص على تحية الجمهور ووجه لهم كلمة قال فيها: "بتوحشوني من فترة لفترة، بيوحشني أجي هنا وأغني وأبقى معاكم، وتملي كده بأبقى سعيد، وبشكر كل اللي نظموا لنا الحفلة والقائمين على الموضوع ده الجميل".

وغنى الهضبة عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبه" وبعدها "برج الحوت" وسط صيحات المعجبات اللاتي حرصن على الغناء معه بداية من مقطع "والله بحبك موت وأحب برج الحوت"، ثم غنى "أنت الحظ"، "رايقة"، "وياه"، "قدام مرايتها"، "اتقل"، "أحلى ونص" و"يتعلموا"، اضافة إلى عدد من أغانيه القديمة منها "ميال"، "نور العين"، "قمرين"، "لو عشقاني"، "العالم الله" "وليلي نهاري".

أما الميجا ستار محمد حماقى أحيا مؤخرا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني، منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانى ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".

وكانت آخر البومات النجم محمد حماقى، هو ألبوم "يا فاتنى" الذى طرحه كاملًا عبر موقع يوتيوب، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء الذى تعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.



