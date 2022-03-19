"بغششكم".. رسالة شيرين عبد الوهاب لابنتيها قبل عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

داعبت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور بمنشور على موقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد الأم.

ونشرت شيرين صورة لها، وعلّقت: "هتجيبوا إيه لست الحبايب في يد الأم؟ بفكركم أهو فاضل ٣ أيام، ‏هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم.. مستعدين ليوم الأم؟".

وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الخميس، حفل زفاف أحد معجبيها المقربين وأعضاء رابطة الفانز المقربين لها ويدعى أحمد راشد.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بالعاصمة الكويتية، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، وقدمت شيرين بالحفل أشهر أغانيها ومنها "مش عايزة غيرك أنت".