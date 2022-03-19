هند صبري لمتسابقة قدّمت دورا لها على مسرح "الدوم": "عملتيه أحسن مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قدمت المتسابقة ماريا أسامة في ثاني حلقات نصف نهائيات برنامج اكتشاف المواهب، عرض من فيلم "صباح الفل"، ونالت حفاوة وإعجاب لجنة التحكيم المكونة من المخرج يسري نصر الله، والفنانة أنغام، والفنانة التونسية هند صبري.

وأبدى "نصر الله" إعجابه بموهبة ماريا أسامة، قائلًا "برافو عليكي شاطرة، وعجبني حركتك على المسرح، لأن ذلك مهم للغاية بالنسبة، فحركة الممثل على خشبة المسرح مهمة للغاية بعيدًا عن تعبيراته الانفعالية".

واندهشت الفنانة هند صبري، خاصة وأنها بطلة فيلم "صباح الفل"، وقالت: "أنتي عملتيه أحسن مني، خاصة وأنه أصعب الأفلام اللي عملتها في حياتي لحد النهاردة، لأنه محتاج زي ما قال الأستاذ يسري، مونودراما، ده مسرحية، محتاج تملي كل حتة من المسرح، وتملي عقل المتفرج والمشاهد بحياة الست دي بالروتين بالزواج، الناس لازم تطلع من الخمس أو السبع دقائق مصدقة شخصية الست دي المطحونة في الحياة، المشهد محتاج احتراف، وأنت بالنسبة لي ممثلة محترفة".

أما الفنانة أنغام، قالت: "أنا مشيلتش عيني من عليكي وأنتي على خشبة المسرح، حركتك حلوة جدًا، دمك خفيف جدًا، برافو عليكي".

وتستند أحداث الفيلم السينمائي القصير "صباح الفل"، على مسرحية للكاتب (داريو فو) اسمها "الاستيقاظ"، وتدور الأحداث في مشهد واحد بدون مونتاج لمدة تسع دقائق، ويصور المعاناة اليومية للمرأة المصرية المتزوجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحياة الروتينية وبحثها عن الحب والمشاعر الدافئة مع زوجها.

برنامج "الدوم" من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، إذ تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج ضمت لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.