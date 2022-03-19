أنغام تتألق بأغنية "حالة خاصة جدًا" على مسرح برنامج "الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قدّمت الفنانة أنغام، أغنية "حالة خاصة جدًا" على مسرح "الدوم" في ثاني أيام نصف نهائيات برنامج اكتشاف المواهب.

وتشارك الفنانة أنغام في لجنة تحكيم نصف نهائيات البرنامج، رفقة الفنانة هند صبري، والمخرج يسري نصر الله.

برنامج "الدوم" من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، إذ تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج ضمت لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.