نانسي عجرم تنشر فيديو من حفل افتتاح ممشى أهل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مقطع فيديو تستعرض خلاله إطلالتها بحفل افتتاح ممشى أهل مصر، على أول مسرح عائم بالقاهرة.

الفيديو الذي نشرته "نانسي" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بصور لها من حفل افتتاح ممشى أهل مصر، مع مقطع من أغنيتها "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين‎، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وافتتحت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع "ممشى أهل مصر"، المرحلة الأولى من الممشى بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بالممشى، وذلك يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وشهد حفل الافتتاح مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة لجميع أفراد العائلة، كما تشمل هذه المرحلة أكبر عدد من المطاعم والكافيهات سيتم افتتاحها ضمن المشروع.