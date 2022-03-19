محمد اسماعيل - القاهرة - حدث بالفن| وفاة والدة أولاد فنان وآخر يطلق تحذيرا مهما وعودة فنانة لإحياء الأفراح

إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بفوز مدحت العدل بمنصب رئيس جميعة المؤلفين والملحنين والناشرين للمرة الثانية على التوالي، ووفاة والدة أولاد الفنان كاظم الساهر، وأحدث ظهور للفنانة أحمد عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، وعودة الفنانة شيرين للأفراح بعد غياب 6 سنوات، وغيرها من الموضوعات.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

تحذير مهم من محمد الشرنوبي: "في نصاب بينتحل شخصيتي" (فيديو)

حذر الفنان محمد الشرنوبي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من شخص ينتحل شخصيته. (التفاصيل من هنا)

مدحت العدل رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين

فاز السيناريست مدحت العدل، بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، للمرة الثانية على التوالي.(التفاصيل من هنا)

كاظم الساهر يعلن وفاة والدة أولاده

أعلن الفنان كاظم الساهر، وفاة والدة أولاده، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام". (التفاصيل من هنا)

شيرين عبدالوهاب تحقق حلم أحد معجبيها وتعود للأفراح بعد غياب 6 سنوات

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الخميس، حفل زفاف أحد معجبيها المقربين وأعضاء رابطة الفانز المقربين لها ويدعى أحمد راشد. (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. 3 أبناء لفنانين يشاركون لأول مرة

يظهر عدد من أبناء الفنانين في دراما رمضان 2022، بعضهم يشارك لأول مرة في السباق الرمضاني، والبعض الآخر قدم عددا من الأعمال المحدودة. (التفاصيل من هنا)

تزامنا مع يوم الطبيب المصري.. حكاية 7 فنانين في الأصل "أطباء"

حل يوم الجمعة 18 مارس يوم الطبيب المصري، وهو يوم يُحتفل به سنويًا اعترافًا بفضل الطبيب، وبهذه المناسبة نرصد عدد من نجوم الفن لا يزالوا يعملون بمهنة الطب بجانب التمثيل وآخرون تركوا الطب من أجل التمثيل. (التفاصيل من هنا)

مديحة حمدي: قررت الاعتزال بعد مرض زوجي بالسرطان

أكدت الفنانة مديحة حمدي، على أهمية الاحتفالات بأعياد الأم والمرأة المصرية، قائلة: "أمي ست صعيدية، الأمومة غريزة وأنا أكبر أخوتي، وتحملت مسئوليتهم وربنا كرمني وعملت اللى عليا". (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربي"

طرحت شركة "العدل جروب"، البرومو الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربي" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.(التفاصيل من هنا)

أوكا يؤازره.. 30 صورة من عزاء والدة أورتيجا

أقيم مساء يوم الجمعة، عزاء والدة مغني المهرجانات أورتيجا، بدار مناسبات الميريلاند في مصر الجديدة.(التفاصيل من هنا)

أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي (صورة)

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي في أحدث ظهور لهما.(التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. شاهد البوستر الرسمي لمسلسل "شغل عالي"

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن البوستر الرسمي لمسلسل "شغل عالي" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)