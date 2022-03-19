عبير صبري أنيقة وندى موسى بشعر كيري .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد في الشارع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دعونا نقع في الحب في مدينة الحب والرومانسية".

ندى موسى

الفنانة ندى موسى، ظهرت بشعر كيري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "غير العالم من خلال كونك على طبيعتك".

ليال عبود

خطفت الفنانة ليال عبود، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة الشامي

كشفت الفنانة سارة الشامي، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل حاجة بنحققها لنفسنا تبقي إنجاز.. صباح الخير".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يوجد في العالم ما قد يُخشى منه.. هناك فقط ما قد لا يفهم جيداً".

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

صبا مبارك

كشفت الفنانة صبا مبارك، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "لا تنخدع بشفاه حمراء، فهذه امرأة لم تنم منذ أيام".

عبير صبري

خطفت الفنانة عبير صبري، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "عليك أن تكتفي بنفسك وبمن تحب.. وسع دائرة الناس، والزحام حولك لا تفيدك بل تنقص طاقتك".

ياسمين جمال

ونشرت الفنانة ياسمين جمال صورة لها عبر "إنستجرام" تستعرض من خلالها أحدث إطلالاتها.

دانييلا رحمة

وخضعت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، لجلسة تصوير جديدة كشفت عن صور منها عبر "إنستجرام".