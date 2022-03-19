فن ومشاهير

30 صورة لنجوم الفن والرياضة والإعلام بمهرجان التميز والجودة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل توزيع جوائز مهرجان التميز والجودة في نسخته التاسعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عددا من نجوم الفن والرياضة والإعلام الذين تم تكريمهم، وبينهم: محمد صبحي، سوسن بدر، سيد رجب، وليد سليمان، عمرو الليثي، إدوارد، يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، صابرين، وأحمد حسن وغيرهم.

ويكرم المهرجان العديد من الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات، منها الطب والسياسة والثقافة والرياضة والفن والإعلام.

ولأن مارس هو شهر المرأة فلقد اختارت اللجنة العليا عدد من السيدات من مختلف أنحاء الوطن العربي لتكريمهن على دورهن الفعال في مختلف المجالات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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