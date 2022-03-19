فيديو لـ”آرنولد” يخاطب الجنود الروس.. “يضحون بحياتكم ومستقبلكم من أجل حرب لا معنى لها”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

وصف الممثل العالمي الشهير، أرنولد شوارزنيجر، البالغ من العمر 74 عامًا، الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا بـ “الكارثة الإنسانية”.

وفي مقطع فيديو بثه عبر حسابه على إنستغرام، عبر الممثل النمساوي الأمريكي، عن حبه لروسيا والشعب الروسي، قبل الإدلاء بتصريحات لاذعة إلى بوتين والكرملين وفقا لما نقلته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

ووصف أرنولد نفسه، بأنه “صديق قديم” للشعب الروسي، وبدأ شوارزينجر، بتوجيه رسالة مباشرة إلى بوتين، قال فيها: “إلى الرئيس بوتين، أقول، لقد بدأت هذه الحرب، أنت تقود هذه الحرب، يمكنك وقف هذه الحرب”، كما وجه سؤال بوتين والقادة في الكرملين: “دعني أسألكم فقط، لماذا تضحون بهؤلاء الشباب من أجل طموحاتك الخاصة؟”.

وحصل مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق على أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر “إنستغرام”، خلال يوم واحد، حيث علق الآلاف بالدعم والثناء على النجم الشهير لجهوده للمساعدة في وقف الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

وقال شوارزنيجر، لشعب روسيا: ‘لا أحد يحب سماع شيء ينتقد حكومته، أنا أفهم ذلك، لكن بصفتي صديقًا قديمًا للشعب الروسي، آمل أن تسمعوا ما يجب أن أقوله”، وتابع: “أتحدث بنفس القلق الصادق كما فعلت مع الشعب الأمريكي عندما كانت هناك محاولة تمرد في 6 يناير من العام الماضي، عندما كان حشد هائج يلوح بالعاصمة الأمريكية في محاولة للإطاحة بحكومتنا”.

واستطرد: “كما تروا، أوكرانيا لم تبدأ هذه الحرب، ولا القوميين ولا النازيين، من بدأ هذه الحرب، هم من فى السلطة في الكرملين، هذه ليست حرب الشعب الروسي، في الواقع، دعوني أخبركم، ما يجب أن تعرفوه هو أن 141 دولة في الأمم المتحدة صوتت على أن روسيا هي المعتدى، وطالبوها بسحب قواتها على الفور، وصوتت أربع دول فقط في العالم كله لصالح روسيا، هذه هي الحقيقة”.

وأشار إلى أنه: “شاهد العالم انقلب على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا، إذ سويت مباني المدينة بأكملها بالأرض بسبب المدفعية والقنابل الروسية، بما في ذلك مستشفى للأطفال ومستشفى للولادة، وفر ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، والكثير يحاولون الخروج، إنها أزمة إنسانية، بسبب وحشيتها، أصبحت روسيا الآن معزولة عن مجتمع الأمم، أنت أيضًا لا تُقال لك الحقيقة بشأن عواقب هذه الحرب على روسيا نفسها، يؤسفني أن أخبركم بمقتل الآلاف من الجنود الروس”.

وقال :”لقد تم تدمير أو التخلي عن كميات هائلة من المعدات الروسية، لقد أثار الدمار الذي تلحقه القنابل الروسية بالمدنيين الأبرياء غضب العالم لدرجة أنه تم فرض أقوى عقوبات اقتصادية عالمية على بلدك، أولئك الذين لا يستحقون المعاناة، على جانبي الحرب، سيعانون، لم تكذب الحكومة الروسية على مواطنيها فحسب، بل على جنودها”.

واستمر :”قيل لبعض الجنود إنهم سيقاتلون النازيين، قيل للبعض أن الشعب الأوكراني سيستقبلهم مثل الأبطال، لم يعرفوا حتى أنهم كانوا في طريقهم للحر، لا شيء من هذا صحيح”، وأضاف “إلى الجنود الروس الذين يستمعون إلى هذا البث، أنت تعرف بالفعل الكثير من الحقيقة التي كنت أتحدث عنها، لقد رأيته بأم عينيك، هذه ليست حرب الدفاع عن روسيا، التي حاربها أجدادك أو أجدادك، هذه حرب غير شرعية، يتم التضحية بحياتك ومستقبلك من أجل حرب لا معنى لها يدينها العالم بأسره”.