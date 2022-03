قصة حياة الملكة اليزابيث في كتاب.. الطلاق سبب لها الحزن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: من المنتظر أن تصدر السيرة الذاتية للملكة اليزابيث الثانية التي تحمل عنوان ​Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II​ في 5 نيسان/ أبريل المقبل، حيث سيكشف الكاتب روبيرت هاردمان من خلالها عن علاقة الملكة مع أولادها الأربعة والصعوبات التي مرت بها بعد الأزمات التي مرت مع أبنائها.

واختلف حكم الملكة إليزابيث كثيراً عن ما سلف من ملوك سابقاً، إذ إن السبعين عاماً الماضية، أي منذ لحظة تعيينها ملكة شهد النظام الملكي البريطاني تطوراً ملحوظاً، وساهمت بعض التغييرات في تسهل حياة الملكة، إلا أن بعض الأمور صعبت عليها التصرف وكان أبرزها الطلاق.

ففي الـ25 عاماً الماضية شهدت الملكة على طلاق ثلاثة من أولادها، كان أولها ابنتها الأميرة “آن” التي انفصلت عن زوجها مارك فيليبس عام 1992، وثم جاء طلاق ابنها الأمير أندرو الذي انفصل عن ​سارة فرغوسون​ عام 1996، ليكون طلاق الأمير تشارلز و​الأميرة ديانا​ الأصعب، إذ شهد الكثير من الفضائح على سنوات عديدة حتى حصل الطلاق في آب/ أغسطس عام 1996، ولم تنته معه الأخبار والفضائح حتى يوم وفاة الأميرة ديانا في حادث سير مروع لا تزال الكثير من علامات الاستفهام تثار عنه.

وسيحاول روبيرت هاردمان في السيرة الذاتية للملكة الكشف عن تأثير هذه الانفصالات النفسية على الملكة إليزابيث الثانية، إذ إنه بحسب أحد موظفي العائلة الملكية فإن طلاق أولادها قد سبب للملكة الكثير من الحزن الكبير جراء فشل الزيجات، خاصة أنها متعلقة جداً بالتقاليد وبمؤسسة الزواج وتسعى لأن تسير على خطى أجدادها.

وكانت الملكة “إليزابيث” قد حثت شعبها في جميع أنحاء الكومنولث على أخذ القوة والإلهام من كل من يشاركونه عندما أصدرت رسالتها التقليدية ليوم الكومنولث. في رسالتها ليوم الكومنولث، حيث ركزت الملكة على العديد من الإنجازات التي حققتها دول الكومنولث خلال فترة حكمها، قائلة إنه يعود الفضل إلى كل من شاركوا في أن المنظمة الآن تقف أعلى من أي وقت مضى.

ووصفت الكومنولث بأنه أسرة من الأمم، وأضافت أنها تأمل في أن تتمكن من تعميق العزم على دعم وخدمة بعضهم البعض.