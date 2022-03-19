بيت دفيدسون يلغي رحلته إلى الفضاء.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغى النجم الكوميدي الشهير بيت دفيدسون رحلته إلى الفضاء بعد تغيير موعد الرحلة من 23 مارس/ أذار الجاري إلى 29 من الشهر عينه، على الرغم من أنها كانت رحلة مجانية.

وقد أعلن حساب Blue origin في منشور له على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير الموعد واعتذار حبيب كيم كرداشيان الجديد بيت دفيدسون عن الرحلة، وورد في المنشور ما يلي: “أن رحلة نيو شيبرد الـ 20 التابعة لشركة “بلو أوريجين” تغير موعدها إلى الثلاثاء في 29 مارس/ أذار الحالي، ولم يعد بيت ديفيدسون قادراً على الانضمام إلى فريق NS-20 في مهمته”.

كما ورد في المنشور أنه سيتم اختيار عضو سادس؛ ليحل مكان بيت في الرحلة على أن يتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت شركة ”Blue origin“ قد أعلنت سابقاً أن الممثل، سيذهب في رحلة إلى الفضاء ضمن فريق يتألف من 6 أشخاص على متن رحلتها الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض ألا يدفع بيت أموالاً للمشاركة في هذه الرحلة التي تنطلق عبر صاروخ ”نيو شيبرد“ الذي سينطلق من منصة ”لانش سايت وان“ بغرب ولاية تكساس، عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش).

وفي سياق متصل كان الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس قد صرح خلال تواجده في برنامج “جيمي كيميل لايف”، أنه تلقى عرضاً للقيام برحلة ويليام شاتنر إلى الفضاء أولاً، لكنه لم يكن مستعداً لدفع 28 مليون دولار مقابل ذلك، لذلك رفض العرض.

وويليام شاتنر ذهب إلى الفضاء في شهر نوفمبر المنصرم كجزء من مخطط رئيس شركتي «أمازون» و«سبيس إكس» جيف بيزوس. وأصبح نجم «ستار تريك» البالغ من العمر 90 عاماً أكبر شخص يسافر إلى الفضاء.

وفي التفاصيل وعندما سأل جيمي كيميل توم هانكس البالغ من العمر 63 عاماً إذا كان جيف بيزوس قد عرض عليه الذهاب إلى الفضاء قبل ويليام شاتنر، أجابه النجم : “نعم، بشرط أن أدفع.. والكلفة كانت 28 مليون دولار، أو شيئاً من هذا القبيل. في الواقع أوضاعي المادية جيدة، لكنني لن أدفع 28 مليون دولار مقابل 12 دقيقة بالفضاء”.

وبشكل طريف قال يمكنني أن أدعي أني في الفضاء وأنا في المنزل دون أن أدفع هذا المبلغ.

يشار إلى أن هذه الرحلة هي الرحلة الـ4 للشركة التي انطلق مؤسسها ومالكها الملياردير جيف بيزوس، إلى الفضاء في أول مهمة لها الصيف الماضي.