شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: عاملة "بلوك" لجوزى.. ولو غيّر الباسورد يبقى حكم على نفسه بالإعدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج أحلى كلام، المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، اليوم الجمعة، كلا من الفنان شيماء سيف وإسلام إبراهيم.

وقالت شيماء سيف خلال البرنامج إنها تملك كلمة سر حسابات زوجها "كارتر" ولو اتغير يبقى حكم على نفسه بالإعدام، وفى نفس الوقت هو لا يملك كلمة السر الخاصة بى وعاملة له "بلوك".

وتابعت: "بعمله بلوك كتير على إنستجرام لما نتخانق، عشان كدة فى إشاعات كتير إننا بننفصل، دلوقتى عاملة بلوك ليه على طول".

وروجت الفنانة شيماء سيف لمشاركتها في مسلسل " أحلام سعيدة"، بطولة النجمة يسرا، حيث نشرت شيماء بوستر لها بشخصية المسلسل، من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليه بـ " صدفة...حبيبتى وقريبة لقلبى استنوها فى رمضان ان شاءالله فى احلى مسلسل أحلام سعيدة".