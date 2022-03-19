شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: كنت باكل سندوتشات أصحابى فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج أحلى كلام، المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، اليوم الجمعة، كل من الفنان شيماء سيف وإسلام إبراهيم.

وبخفة ظل معهودة من شيماء سيف، كشفت خلال البرنامج الكثير من المواقف الكوميدية، وقالت: "كنت كوميدية وأنا صغيرة، وباخد سنوتشات زمايلى فى المدرسة.. وأملأ أكياسا بالمياه وألقيها على طلاب المدرسة".

وعن سبب تسمية زوجها باسم كارتر، أوضحت شيماء: "جوزى اسمه كارتر عشان أمه كانت بتحب رئيس أمريكا، لكن هو اسمه محمد".

كما كشفت شيماء اتهام أصدقائها القدامى لها بالغرور، خاصة بعد التحاقها بالعمل الفني، متهمة أياهم بالابتزاز ، مبررة انشغالها عنهم بتصويرها عددا من الأعمال الفنية وهذا ما يمنعها عن حضور عدد من المناسبات.