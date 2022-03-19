شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها التريند بظهورها فى أحد الأفراح.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للعروسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ونشرت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو من مشاركتها في حفل الزفاف منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكتبت: "مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة، شكرا يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة إنى كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم".

شيرين تعيش حالياً حالة من النشاط الفنى بعد فترة من الركود، حيث أحيت مؤخراً حفلا غنائيا بالكويت، وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.