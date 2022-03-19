شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون: فاتن حمامة مثلى الأعلى وقالتلى لو حد قال عليكى حاجة غلط مترديش وكملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سيمون ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة Cbc، وتحدثت سيمون خلال الحلقة عن أغنياتها القديمة خاصة أغنية "مبسوطة"، قالت: "جه في فترة من الفترات كان الناس بتدخل على قناة اليوتيوب ويقولولى في واحدة سارقة الأغنية بتاعتك وميعرفوش إن المزيكا مفيش حاجة فيها اسمها سرقة، لأننا بناخد تصاريخ رسمية مدفوعة الأجر عشان ناخد لحن الأغنية ونغنيه".

وأضافت سيمون: "أنا مع إن لو حد مش عاجبه أغنية ميسمعهاش واللى يحب يسمع أغنية يسمعها، والزمن كفيل إنه يثبت الأغنية معمولة حلو ولا لأ، عشان لو الأغنية فضلت عايشة يبقى اتعملت حلو، ولو مكملتش مع الوقت يبقى كانت أغنية وقتية بس".

وعن الشائعات التي تعرضت لها ولم تكشفها قالت سيمون: "الوسط الفني بالنسبة ليا وقتها كان غريب عليا بالطريقة بتاعتهم، وأحيانا بسمع حاجات بتكون مغلوطة وكويس إنى قابلت في بداية حياتى فاتن حمامة، واللى بعتبرها مثلى الأعلى، لإنها قالتلى لو أي حد قال عليكى أي حاجة غلط مترديش وكملى ومتخليش حد يعطلك".

وتابعت سيمون: "كنت بقول في بالى هيقولوا إيه يعنى، ولكن حصلى فعلا حاجات كتير واكتشفت إن أغلب الحاجات اللى بتحصل مصالح متعارضة، والموضوع حصل بعد وفاة والدى، وكإن السند اتكسر، وفكرت قلت مش عاوز أبقى في الفن وأبعد وأمشى خلاص، وبعدين قلت لنفسى لما أحب أسيب الفن أسيبه عشان أنا عاوزة ده، لكن مش عشان ناس عاوزة تمشينى أو تضايقنى".



سيمون ومنى الشاذلى



النجمة سيمون



سيمون تغنى فى برنامج معكم منى الشاذلى



سيمون فى ضيافة معكم منى الشاذلى



الفنانة سيمون