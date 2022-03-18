كاظم الساهر ينعي طليقته وام اولاده عروبة الساهر ويلغي حفلاته في امريكا وكندا

كتب امير فتحي في الجمعة 18 مارس 2022 11:57 مساءً - أعلن الفنان العراقى كاظم الساهر وفاة زوجته الاولى السيدة عروبة الساهر، أم أولاده وسام وعمر، كما اعلن عن إلغاء حفلاته التي كانت مقررة في امريكا وكندا وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الساهر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “إنّا لله وإنّا اليه راجعون السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله الفاتحة”.

ثم كتب في تغريدة اخرى: “بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ. شكراً لتفهمكم”.

يذكر أن كاظم الساهر تزوج من ابنة عمه عروبة الساهر وكان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

وكان كاظم الساهر، قد ظهر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى .