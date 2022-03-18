مايان السيد تتعرض لانتقادات بعد ظهورها باكية امام الكعبة.. وسهير جودة تدافع عنها

كتب امير فتحي في الجمعة 18 مارس 2022 11:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية مايان السيد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لها أثناء أداء مناسك العمرة بداية من ركوبها الطائرة مرورا بوصولها إلى المملكة العربية السعودية ثم تواجدها داخل الحرم المكي.

ولم تتمالك مايان السيد دموعها ما أن رأت الكعبة المشرفة وظهرت تبكي في الفيديو، كما ظهرت تجلس على الأرض تدعو الله.

وبسبب الفيديو تلقت مايان السيد انتقادات وتعليقات من بعض الأشخاص الذين سخروا من فكرة تصوير نفسها وهي تبكي أمام الكعبة.

هذا وقد دافعت الإعلامية سهير جودة، خلال حلقة اليوم، الجمعة 18 مارس، في برنامج “الستات” الذي يعرض عبر قناة “النهار”، عن الفنانة مايان السيد بعد الانتقادات التي وجهت لها عقب نشرها فيديو لها أثناء أداء العمرة.

وقالت سهير جودة: لم أتخيل أن هناك بعض الأشخاص سيتركون كل الإيجابيات في الفيديو ويكتبوا تعليقات سلبية وتنمر على فتاة صغيرة أو أي شخص، نحن الآن ملوك الكوكب في السخرية وإدعاء الفضيلة وننصب أنفسنا قضاة على الأخرين ونفتش في النوايا ونحكم على الآخرين.

وتابعت: لماذا يتم الهجوم على هذه الفيديوهات بهذا الشكل مع سيل من التعليقات الساخرة، جبر الخاطر عبادة لنقل خيرا أو لنصمت، لا يحق لأي شخص أن يحكم على شخص آخر، كيف وصلنا إلى هذه الدرجة من التدخل في خصوصيات الآخرين، لينظر كل منا في ورقته.

وتحدثت سهير جودة عن مايان السيد قائلة: أرى أنها ستكون نجمة لديها كل إمكانيات ومهارات النجومية، جميلة وصادقة وموهوبة وتخطف القلب والعين.

يذكر أن مايان السيد حققت مؤخرا نجاحا كبيرا مع حكاية “حلم حياتي” التي قامت ببطولتها وجسدت خلالها دور فتاة مصابة بالتوحد.