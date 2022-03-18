ديفيد بيكهام يتحضر لزفاف ابنه الشهر المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن نجم كرة القدم السابق دايفيد بيكهام قد بدأ يتحضر لزفاف ابنه الأكبر بروكلين بيكهام الشهر المقبل.

فقد نشر النجم البالغ من العمر 46 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له مع والده ووالد زوجته “حماه” وهم يقفون عند الخياط وبكامل أناقتهم.

وتظهر الصورة أن الرجال الثلاثة كانوا يجربون البدلات التي سيلبسونها لحضور عرس ​بروكلين بيكهام​ بن ديفيد و​فيكتوريا بيكهام ​الشهر المقبل.

وأرفق النجم الصورة بتعليق كتب فيه: “نخلق ذكريات مميزة تحضيرات الزفاف جارية والآباء كلهم يلبسون البدلات والأحذية المناسبة”.

يُذكر أن ​بروكلين بيكهام ​كان قد حدد تاريخ زواجه من نيكولا بيلتز ​ في 9 نيسان/ أبريل 2022 المقبل.

مراسم وحفل الزواج ستُقام في منزل عائلة نيكولا بيلتز، نيلسون وكلوديا، أي في القصر المطل على الشاطئ في فلوريدا، ويفوق ثمنه الـ76 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن حماتها تمتلك واحداً من أشهر دور الأزياء عالمياً، إلا أن نيكولا البالغة من العمر 22 عاماً اختارت دار فالنتينو لتصميم فستان زفافها.

ومن المتوقع أن يجمع الزفاف أهم النجوم في العالم، حيث سيكون لقاء بين نجوم كرة القدم وعالم هوليوود، إضافة إلى أهم مصممي الأزياء، وأشهر المصورين نظراً لأن بروكلين يبدع في هذا المجال.

يبدو أن كوكب الأرض لن يكون من ضمن خيارات بروكلين بيكهام لتمضية شهر العسل بعد أن يتزوج في أبريل/ نيسان المقبل.

فقد ذكرت مجلة الدايلي مايل البريطانية، أن نجل لاعب كرة القدم المعتزل الشهير دايفيد بيكهام ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام وحبيبته نيكولا بيلتز ابنة الملياردير الأميريكي نيلسون بيلتز​ سيمضيان شهر العسل في الفضاء.

والرحلة ستكون عبارة عن هدية من أصدقاء نيكولا وبروكلين، وعلى متن مركبة تابعة لشركة “فيرجن جالاكتيك”، بكلفة تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني وتحمل على متنها 6 ركاب.