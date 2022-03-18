عبد الفتاح الجريني ينضم إلى عالم سنوب دوج ونيمار في NFT

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أعلن المطرب الشهير سنوب دوج ومن قبله لاعب الكرة الشهير نيمار دخولهما الى العالم الرقميNFT والاستثمار فيه حيث حقّقا من خلاله ملايين الدولارات، ينضم المطرب المغربي الأصل عبد الفتاح الجريني إلى هذا العالم ليكون أول مطرب عربي يستثمر في مجال العملات الرقمية، سواء بصوته أو عبر الصور التي تتيح للعملاء البيع والشراء من خلالها.

حيث من المقرر أن يطرح الجريني ألبومه عبر NFT، والجديد في الأمر أنه سيصدره بالتعاون مع عدد من الفنانين المتخصصين في الفن التشكيلي، منهم لينا الأيوبي ليتم عرض اللوحات مع موسيقى الجريني وأغانيه.

وسيسافر الجريني اليوم إلى البحرين من أجل المشاركة في إحدى الجلسات الحوارية التي ستُقام في المعرض الأول للرموز الرقمية مع عدد من الخبراء والمتخصصين، وتعتبر هذه أول Panel يشارك فيها الجريني.

وكانت مؤسسة راشد بن خليفة للفنون، وبالتعاون مع “دار الفن” قد أعلنت عن إطلاق أول معرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتناول استخدام تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال “إن إف تي” في الاستثمار بالأعمال الفنية، وبما يؤهل مملكة البحرين لاحتضان وقيادة هذا التوجه الرقمي العالمي الجديد في الإنتاج الفني والثقافي بشكل عام، ويدعم أعمال الفنانين البحرينيين الهواة والمحترفين، ويجعل اقتناء الأعمال الفنية وتداولها أكثر سهولةً وموثوقية، ويرفع من مساهمة صناعة الفن والثقافة في الاقتصاد الوطني.

ويشارك في هذا المعرض فنانون من البحرين والمنطقة والعالم، ويقدّم مجموعة من الأعمال الإبداعية التي تحمل تواقيع فنانين مثل لينا الأيوبي وعدنان الأحمد وغيرهما، ويتضمن ورش عمل تحت إشراف خبراء في الـ”إن إف تي” وجلسات تعليمية للفنانين والهواة، وشروحات تفصيلية حول عملية تبادل الأعمال الفنية الرقمية من خلال تقنية بلوكتشين، وعمليات التحميل والبيع المباشر.