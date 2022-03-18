شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل بعد رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين: لا مانع من مساعدة غير الفائزين لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيناريست مدحت العدل في تصريحات خاصه لـ"الخليج 365" عن سعادته بفوزه بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين في الانتخابات التي أقيمت اليوم داخل قاعة الحكمة بساقية الصاوى، موجها رسالة لكل من لم يستحق الفوز أنهم أصدقاؤه ولا مانع من مساعدتهم لنا، وليس شرطا أن يكونوا أعضاء، موجها الشكر للجمعية العمومية.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين التى أجريت مساء اليوم، عن فوز السيناريست الدكتور مدحت العدل بدورة انتخابية جديدة من 2022 الى 2026 بعد أن حصد 94 صوتا.

وتشكل المجلس من 10 أعضاء 5 شعراء و5 ملحنين، ففاز الشعراء فوزي إبراهيم ومحمود عبد العزيز وعمر الجبلي ومحيى حوار ومصطفى مرسى، أما عن الملحنين ففاز كل من حسن دنيا وحسن إش إش، وشريف حمدان ومصطفى عوض وماجد عرابي.