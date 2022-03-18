شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة اشتياق جديدة من دنيا سمير غانم لوالديها ومتابعوها يدعون لهما.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة اشتياق جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين رحلا عن عالمنا العام الماضي بعد صراع مع المرض، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صورة لهما، وكتبت: "اللهم ارحمهم وأسعدهم يا رب"، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها وجمهورها لتقديم الدعاء لوالديها.
وأعربت النجمة دنيا سمير غانم، منذ أيام، عن عشقها للتمثيل والغناء، مؤكدة أنها مجنونة بهما، حيث نشرت دنيا صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا مجنونة بالتمثيل والغناء"، مشيرة إلى ذلك بالرمزين التعبيرين "إيموشن" الكاميرا والميكروفون.
وسبق وتمنت النجمة دنيا سمير غانم أمنية عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "بتمنى يكون عندى مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين.. اللهم احفظهم جميعًا".
دنيا سمير غانم من النجمات التي ارتبط بها الأطفال قبل الكبار، حيث تعلق الأطفال بأعمالها الفنية سواء تمثيل أو غناء، هذا إلى جانب غنائها مع الأطفال في المناسبات الرسمية، جعلها تبدو قريبة منهم للغاية، لذلك كشفت دنيا عن أمنيتها اتجاه الأطفال.
كما سبق أن شاركت دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".