شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: عُرض عليا العمل مع عادل إمام لكنى اعتذرت "وزعلت جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، اليوم الجمعة، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والفنان محمد ثروت فى برنامج "سهرانين" على شاشة قناة ON، في الجزء الثانى من الحلقة.

وروت عائشة بن أحمد كواليس لقائها الأول مع الزعيم عادل إمام، وقالت: "قابلت عادل إمام فى تونس بأحد المهرجانات، ومكنتش مصدقة إنه موجود، سلمت عليه ومشيت بسرعة من الكسوف".

وأضافت: "عرض عليا أشتغل مع عادل إمام وكنت مبسوطة جدا، بس كنت متعاقدة على عمل آخر، لأنهم اشترطوا التفرغ، وزعلت جدا".

وحول مشاركتها في مسلسل "لعبة نيوتن" قالت عائشة: "الشغل مع تامر محسن مختلف، وبعد تصوير المسلسل بقيت أنا ومنى زكى أصحاب".

وأفصحت عن حبها للرقص وبالفعل رقصت الباليه صغرها والسالسا، وأبدت رغبتها في تعلم رقصة "التانجو".