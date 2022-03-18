شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: الزعيم عادل إمام أطلق عليا "العفريت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، اليوم الجمعة، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والفنان محمد ثروت فى برنامج "سهرانين" على شاشة قناة ON، في الجزء الثانى من الحلقة.

وصرح محمد ثروت خلال الحلقة بأن الزعيم عادل إمام أطلق عليه "العفريت"، خاصة بعد أول عمل جمعهما، وقال: "سمانى العفريت فى مأمون وشركاه، أول يوم تصوير ليا مع الزعيم كان اختبار صعب جدا، عنده خبرة فنية يقدر يعرف منها أنت ممثل كويس ولا لأ من أول جملة.. بعد المشهد قال للمخرج ده عفريت جبته منين، بعدها حصلت كيمياء بينى وبينه".

وأعلن ثروت عن التحضير للجزء الثانى من فيلم "بنك الحظ": "بنشتغل على الجزء الثانى من بنك الحظ، بنفس الأبطال أكرم وتايسون وأنا، وإخراج أحمد الجندى".

وعن أغرب العادات في حياته الشخصية، قال ثروت: "بحب أقرأ ميكي وأنا فى الحمام.. ولما اتجوزت جبت هدية لمراتى سيف بينور، عشان لو النور قطع"، كاشفا أن لديه فوبيا من الأماكن المغلقة.