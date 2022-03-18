شكرا لقرائتكم خبر عن شوف أغنية "هو وهى" من كريم محمود عبد العزيز وإسعاد يونس فى "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يؤدي أغنية الراحلة سعاد حسني "هو وهي" مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في كواليس الحلقة التي ظهر فيها معها ببرنامجها "صاحبة السعادة"، حيث نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "ولأول مرّة صاحبة السعادة"، وسرعان ما لقى الفيديو الكثير من التعليقات والإعجابات.

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار مليء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.



كريم محمود عبد العزيز وإسعاد يونس



كريم محمود عبد العزيز فى كواليس برنامج إسعاد يونس