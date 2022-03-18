شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون: الغناء حياتى ومش بعمل حاجة مش مقتنعة بيها حتى لو هتعلينى فى شغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سيمون ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة Cbc، وتحدثت سيمون خلال الحلقة عن فترة غياب 15 عاما، قائلة: "الإنتاج الفني اختلف وزمان كان في منتجين بينتجوا شرايط ودايما بننزل ألبومات وأنا متعودة أنزل ألبوم، ودلوقتى الحياة بقيت أغانى سنجل".

وتابعت سيمون: "الغناء حياتى أنا بحبه جدا، وعودتى إنى اتعرض عليا أغانى كتير حلوة، وحسيت إن هو ده الوقت خلاص اللى المفروض أرجع فيه، وأغنية نزول الروح الفرفوشة أول الأغانى مجرد صدفة وأهى تكون فتحة نفس للناس".

وعن شخصيتها قالت سيمون: "من صغرى وعندى دايما طاقة إيجابية، ومش بحب الزعل ولو حد صاحبى أعرفه وأقدر أخرجه من زعله بعمل كدة، وطول عمرى بتصرف بطييعتى وبحاول ألبس بسيط ودايما والدى كان بيقولى خليكى في نفسك، وأنا مبعملش حاجة مش عاوزة أعملها حتى لو هتعلينى في شغلى أكتر ولو مش مقتنعة بيها مش هعملها".

وعن بوسترات ألبومات في السابق قالت سيمون: "مكنش في وقتها انترنت وسوشيال والصور كانت حاجة حلوة جدا لدرجة إن البوستر كان أغلى من الشريط نفسه".



سيمون ومنى الشاذلى



النجمة سيمون



سيمون تغنى فى برنامج معكم منى الشاذلى



سيمون فى ضيافة معكم منى الشاذلى



الفنانة سيمون