شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام عن مشاركتها فى برنامج الدوم: سعيدة جدا بالمواهب الجديدة اللى قابلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أنغام متابعيها وجمهورها، بكواليس جلسة التصوير التي خضعت لها أثناء ظهورها في برنامج الدوم منذ عدة أيام ضمن لجنة تحكيم مرحلة النصف النهائي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت في بوست لها: "سعيدة جدا بالمواهب الجديدة اللي قابلتها وإن شاء الله يقدروا يحققوا كل النجاحات اللي يستحقوها.. وانتظروني في حلقة النهاردة في مرحلة النصف نهائي من برنامج الدوم مع لجنة التحكيم يسري نصر الله وهند صبري".

ويواصل برنامج الدوم، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب، عرض حلقة جديدة من فعاليات المسابقات، اليوم الجمعة فى تمام الساعة 10.30 على قناة ON.

حكاية "الدوم" بدأت من 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر، حيث تم اختيار 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم.



الفنانة أنغام



انغام فى جلسة تصوير برنامج الدوم

ويتميز برنامج الدوم بأنه أول برنامج فى الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب فى أكثر من مجال، وهى التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول.

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التى واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.