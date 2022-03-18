شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري عن حفلها فى الكويت: شكرا على الشعور الخيالى للحفلة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة أصالة نصري على توجيه رسالة شكر لأهل الكويت، بعد إحيائها لحفلتها أمس، ونشرت صورا لها من على المسرح، وكتبت: "امبارح صنعنا أنا وأهلي وحبايبي أهل الكويت الغاليين أحلى وأجمل ذكرى للعمر كلّه الجاية، كنت مسلطنة بشكل وصلت فيه لمرحلة والله العظيم بطلت حسّ بالوجود تماماً وكأنّي طرت أحلى مطرح مو موجود بهالدّنيي، شكراً على هالشّعور الخيالي لحفله أكيد تاريخيّه بجميع المقاييس، شكراً جزيلاً لشركتي الحبيبة بأهلها الّلي عشت معهم وبينهم أغلب سنين عمري وأحلى أيّام حياتي وصرنا إخوة متصاحبين".

وكانت أصالة طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة علي مقطع الأغنية، "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندى أهديه".