شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يفوز بمقعد رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز السيناريست مدحت العدل بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بعد إعلان نتيجة الانتخابات التى أقيمت داخل قاعة الحكمة بساقية الصاوى.

وتنافس على منصب رئيس الجمعية أربعة أسماء فنية، وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 14 شاعرا بأوراق ترشحه، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحيى حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة. أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا وهم حسن إش إش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي. وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكى يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.















