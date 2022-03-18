شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال وعزيز الشافعى ومحمد رحيم والمالكى وتوما يقدمون واجب العزاء فى والد خالد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الأغنية على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الملحن خالد عز الذي أقيم بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، من ضمنهم المطرب أحمد جمال وأحمد صلاح حسني وعزيز الشافعي والشاعر أحمد المالكي، والموزع توما ورامي سمير والملحن محمد رحيم.

وتوافد منذ قليل كل من محمد محيي والشاعر الغنائي أمير طعيمة وتامر حسين وخالد تاج الدين على حضور عزاء والد الملحن خالد عز الذي يقام بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكتب أمس الشاعر الغنائى خالد تاج الدين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة والد الملحن خالد عز، وعلق خالد تاج الدين قائلا: "البقاء لله والد صديقى الملحن خالد عز فى ذمة الله".

يذكر أن خالد عز هو واحد من أبرز ملحنى جيله، حيث نجح فى أن يترك بصمة هامة فى حياة معظم مطربى الوطن العربى وهو ينتمى لعائلة فنية فوالده كان أحد أعضاء (الفرقة الماسية)، عقب إنهائه دراسته الثانوية ألتحق عز بكلية (التربية الموسيقية) ليقوم بتلحين أول أغنياته للفنانة (سميرة سعيد)، وهو لايزال طالباً بعدها أنطلق ليتعاون مع معظم مطربى الوطن العربي مثل: (عمرو دياب)، (أصالة)، (إليسا).

وكانت آخر أعمال الملحن خالد عز أغنية "راجعين" للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" من كلمات سلطان صلاح، ألحان وتوزيع خالد عز.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.