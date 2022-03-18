تحذير مهم من محمد الشرنوبي: "في نصاب بينتحل شخصيتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حذر الفنان محمد الشرنوبي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من شخص ينتحل شخصيته.

وقال "الشرنوبي" في الفيديو: "في واحد منتحل شخصيتي، بيكلم الفنانين والفنانات وصناع من كل البلاد العربية، وبيقولهم إنه محمد الشرنوبي وبيعمل فيلم من إخراجي وبطولتي على نيتفلكس، وده مش حقيقي، ده نصاب، وغالبا هم شبكة نصابين، ومعرفش هم عايزين إيه بالظبط وإيه غرضهم".

وتابع محذرًا: "خلو بالكوا، أنا مبعملش أي أفلام إخراجي أو بطولتي على نيتفلكس، وياريت أي حد يعرف حد إنه في شخص كلمه على أساس إنه أنا، يبعتله الفيديو ده".

وعلّق الشرنوبي على الفيديو، قائلا: "تحذير مهم".

ويشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل "فاتن أمل حربي"، إنتاج شركة العدل جروب، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وسيُعرض ضمن الموسم الرمضاني القادم 2022، مع النجوم: نيللي كريم، هالة صدقي، فادية عبد الغني، شريف سلامة ومحمد ثروت، وخالد سرحان وجيلان علاء وغيرهم.