أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي في أحدث ظهور لهما.

وظهرا الفنانين، رفقة زوجين من أصدقائهما، وكتبت "عبد العزيز" تهنئهما: "مبروك لمورش وشيما".

ويغيب الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عن موسم مسلسلات رمضان 2022.

وحقق الثنائي نجاحا كبيرا من خلال آخر أعمالهما مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، عايدة رياض، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد وغيرهم.