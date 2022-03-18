أوكا يؤازره.. 30 صورة من عزاء والدة أورتيجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الجمعة، العزاء في والدة مغني المهرجانات أورتيجا، بدار مناسبات الميريلاند في مصر الجديدة.

وكان أورتيجا في استقبال المعزين، وكان من بينهم صديقه مغني المهرجانات أوكا، والذي حرص على مؤازرته.

وكان مغني المهرجانات أورتيجا، أعلن وفاة والدته أمس الخميس، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "البقاء لله، أمي في ذمة الله".

وشارك أورتيجا، مؤخرا مع المطربة نعوم، في تقديم إحدى أغاني فيلم "تماسيح النيل"، وهي من ألحان وليد العطار، وتوزيع إسلام ساسو.