أوكا يقدم العزاء لـ أورتيجا في وفاة والدته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

حرص مغني المهرجانات أوكا، على تقديم واجب العزاء لصديقه أورتيجا، في والدته، بدار مناسبات الميريلاند في مصر الجديدة.

وكان مغني المهرجانات أورتيجا، أعلن وفاة والدته أمس الخميس، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "البقاء لله، أمي في ذمة الله".

وشارك أورتيجا، مؤخرا مع المطربة نعوم، في تقديم إحدى أغاني فيلم "تماسيح النيل"، وهي من ألحان وليد العطار، وتوزيع إسلام ساسو.

وبعد انفصاله عن صديقه أورتيجا، طرح مطرب مغني المهرجانات أوكا خلال الفترة الماضية أغنيات ألبومه الجديد، والذي أطلق عليه اسم "محمد صلاح"، وضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل.