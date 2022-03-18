رمضان 2022.. شاهد البوستر الرسمي لمسلسل "شغل عالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن البوستر الرسمي لمسلسل "شغل عالي" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

وتظهر على البوستر كلا من النجمة فيفي عبده والنجمة شيرين رضا، في أكثر من صورة.

"شيرين" نشرت البوستر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "شغل عالي مع حبيبتي فيفي عبده.. رمضان 2022".

وكشفت قناة "النهار" عن عرضها مسلسل "شغل عالي" عبر شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "شغل عالي" بطولة النجوم: فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.