كاظم الساهر يعلن وفاة زوجته السابقة ويؤجل حفلاته الفنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اعلن الفنان العراقي كاظم الساهر في خبر حزين وفاة زوجته السابقة ام اولاده، وكتب عبر صفحته على “تويتر”: “إنا لله وانا اليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر فى ذمة الله”.

كما كشف في تغريدة أخرى عن تأجيل حفلاته في الولايات المتحدة وكندا لموعد آخر، وذلك بسبب ظروف الوفاة.

وانهالت التعازي على حساب الساهر، وعبر متابعوه عبر مواقع التواصل عن حزنهم ومواساتهم للنجم العراقي ولأسرته وأبنائه، كما أشار بعض من جمهور القيصر، أن الراحلة كانت تعاني من أزمة صحية طارئة في الفترة الأخيرة دخلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج واستمرت في الأيام الماضية في العناية حتى تم الإعلان عن وفاتها، دون الكشف عن طبيعة مرضها.

يذكر أن الفنان كاظم الساهر تزوج من ابنة عمه “عروبة” حين كان عمره 19 عاماً، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

وحياة كاظم الساهر العائلية بعيده عن الأضواء، ويعرف تجنبه الدائم الكشف عنها، ونادراً ما يظهر برفقة أسرته.