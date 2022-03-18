رحلة “خطيرة” لبرشلونة إلى ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة “اليوروبا ليغ”، التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهات مثيرة، أبرزها رحلة برشلونة إلى ألمانيا.

وأقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة بعضهما البعض.

وأسفرت القرعة عن مواجهة “المتألق” برشلونة الإسباني أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني، الذي أخرج ريال بيتيس الإسباني وقدم مستوى قويا.

كما وضعت القرعة “الحصان الأسود” وست هام الإنجليزي، الذي يقدم مستويات مبهرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليون الفرنسي.

كما أوقعت القرعة ريد بول لايبزغ الألماني أمام أتالانتا الإيطالي، وبراغا البرتغالي أمام راينجرز الأسكتلندي.

وستقام مباريات ربع النهائي خلال أسبوع واحد في نيسان، فمباريات الذهاب ستقام في 7 نيسان، ومباريات الإياب ستقام في 14 نيسان.