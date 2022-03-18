تعادل الأنصار والعهد.. وإصابة معتوق!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تعادل فريق العهد المتصدر وفريق الانصار بطل الثنائية الموسم الماضي سلبا 0 – 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثالثة ذهابا من مجموعة الصدارة، للفرق الستة الاولى بالدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم.

وقد تصب النتيجة في مصلحة فريق البرج الوصيف لتقليص الفارق الى اربع نقاط مع المتصدر.

ورفع العهد رصيده بذلك إلى 36 نقطة، بينما رفع الأنصار رصيده إلى 22 نقطة.

وشهدت المباراة خطورة عهداوية أولى في الدقيقة 5، عبر حسين منذر الذي سدد من خارج منطقة العمليات، كرة علت مرمى الحارس نزيه أسعد.

وخرج نجم الأنصار، حسن معتوق، مصابا في الدقيقة 15، بعد احتكاك طفيف مع دفاعات العهد.

وفي الدقيقة 20، حول نصار نصار كرة عرضية إلى كريم درويش، الذي سدد فوق مرمى الحارس مصطفى مطر.

وأنقذ نزيه أسعد مجددا مرمى الأنصار، بعد كرة عرضية من أحمد العكايشي، وجهها محمد حيدر نحو المرمى، وتصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، حاول العهد شن هجمات مكثفة على مرمى الأنصار، حيث كانت أخطر الفرص في الدقيقة 86، عبر تسديدة قوية من حسين دقيق، ارتدت من القائم الأيسر.

وطالب الأنصار بركلة جزاء في الدقيقة 90، بدعوى وجود لمسة يد على اللاعب خليل خميس، لكن الحكم حسين أبو يحيى اعتبرها غير متعمدة.