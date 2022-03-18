أكبر حفلة تنكرية في “موسم الرياض” السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - تشهد المملكة العربية السعودية، امس الخميس واليوم الجمعة على أكبر حفلة تنكرية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان اليوم الأول من الحفلة قد شهد إقبالا كبير من الزوار الذين سمح لمرتدي الأزياء التنكرية بالدخول مجانا إلى منطقتي بوليفارد صحيفة بوليفارد رياض سيتي، وونتروندرلاند.

وفي هذا الصدد نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا على حسابه الرسمي في موقع توتير مرتديا قناعا شخصية سيمبسون في المسلسل الأميركي الشهير “آل سيمبسون”.