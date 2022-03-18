أكبر حفلة تنكرية في “موسم الرياض” السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - تشهد المملكة العربية السعودية، امس الخميس واليوم الجمعة على أكبر حفلة تنكرية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وكان اليوم الأول من الحفلة قد شهد إقبالا كبير من الزوار الذين سمح لمرتدي الأزياء التنكرية بالدخول مجانا إلى منطقتي بوليفارد صحيفة بوليفارد رياض سيتي، وونتروندرلاند.
وفي هذا الصدد نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا على حسابه الرسمي في موقع توتير مرتديا قناعا شخصية سيمبسون في المسلسل الأميركي الشهير “آل سيمبسون”.
وقد رحب آل الشيخ بالمشاركين في تلك الحفلة الكبرى، معربا عن آسفه لعدم تواجده معهم بسبب وجوده في الخارج للعلاج.
وبحسب موقع “المرصد، فقد حضرت إلى الحفلة التنكرية في موسم الرياض جموع كبيرة من الزوار والشخصيات في أزياء تبدو أقرب إلى لأنماط المرتبطة بأحداث الخيال العلمي، وافتتاحيات الأفلام، والفانتازيا الشعبية، وعدد من التصاميم التي تعود لمجموعة من الشخصيات الواقعية والخيالية.
وشهدت الحفلة توزيع عدد من الجوائز لأفضل المتنكرين من الجمهور، وتتمثل في سيارتين، و40 جهاز “بلاي ستيشن” للحضور، خلال أيام الحفلة التي بدأت أمس، وتنتهي اليوم الجمعة.
يذكر أن الحكومة السعودية أنشأت الهيئة العامة للترفيه في مايو من العام الماضي، في إطار خطتها لإدخال تغييرات على الساحة الثقافية، ضمن “رؤية 2030” التي تتضمن إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية في البلاد.