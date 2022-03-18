راغب علامة يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكر النجم اللبناني راغب علامة والده الراحل صبحي علامة بكلمات مؤثرة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر راغب صورة لوالديه، وغرّد قائلاً: “انها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي. رحل إليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره. مرّت السنوات وفي قلوبنا تعيش الذكرى، الفاتحة والصلاة على أرواحهم الطاهرة”.

وكان علامة قد استذكر والدته التي رحلت أيضاً في شهر شباط (فبراير) من عام 2016، قائلاً: “كم كنت أتمنى أن تكوني كعادتك أول من يسمع ويبارك لي أغنياتي الجديدة يا حبيبة الروح يا أمي يا ست الستات يا حاجة وفيقة ما زلت أرى ضحكتك واسمع دعواتك وأنت تدعمينني وتشاهدين نجاحاتي من المكان الأعلى من جنة الخلد. 6 سنوات مرت على رحيلك يا غالية الصلوات لروحك الطاهرة”.