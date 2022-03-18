رنا سماحة تودع أقرب الناس.. “مع السلامة يا حبيبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجع الموت أمس الفنانة رنا سماحة بعمّها، وقد أعلنت خبر وفاته عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلةً: “إنا لله وإنا إليه راجعون… انتقل إلى رحمة الله تعالى عمّي محمد سماحة… مع السلامة يا حبيبي”.

من ناحية أخرى، طرحت رنا سماحة أخيراً كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “أنا المستحيل”، من إخراج سامي بساط، وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من ألحان زوجها سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي أسامي سامي.

واحتفلت رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب أخيراً بقدوم مولودهما الأول “مالك”، وفي الشهر نفسه احتفلت بعيد زواجهما الأول، حيث نشرت فيديو يجمعهما من حفل الزفاف، وعلّقت عليه قائلةً: “عدّت سنة معرفش عدّت إمتى ولا ازاي عشنا فيها حاجات حلوة ومرّينا بأيام صعبة، وعدّينا ولسه هنعدّي مع بعض إن شاء الله كل اللي جي”.