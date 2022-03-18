“تيك توك” يطلق خاصية جديدة منتظرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت منصة “تيك توك” خاصية جديدة من أجل جذب مزيد من المستخدمين ومنافسة منصة “سناب شات”.

والميزة الجديدة هي “مشاركة القصص”.

وقالت الشركة إنها تتوسع حالياً في اختبار الميزة بأشكال مختلفة لكنها لم تفصح حتى الآن عن الشكل النهائي للقصص القصيرة الجديدة.

وتركز الميزة الجديدة على إمكانية إضافة صورة أو مقطع فيديو باستخدام أدوات “تيك توك” التقليدية وبنفس المؤثرات والأصوات وأدوات التحرير.

ولن تظهر القصص القصيرة الجديدة في الملف الشخصي على عكس مقاطع “تيك توك” العادية، بل ستختفي بعد 24 ساعة فقط.

وإذا كنت من الأشخاص الذين خضعوا لتجربة القصص القصيرة لـ “تيك توك”، فستظهر لك لافتة فور فتح التطبيق لتشجيعك على إنشاء أول قصة قصيرة لك على المنصة.

وبحسب موقع theverge، فإنه عند وضع القصة ستظهر على الصورة الشخصية دائرة زرقاء حتى يعرف المتابعون بأن هناك قصة على غرار خاصية “ستوريز” في منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام وسناب شات.

ومن المتوقع أن تصل الميزة الجديدة إلى كل مستخدمي “تيك توك” خلال الفترة القادمة.