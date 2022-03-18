ميرا مخايل تطرح “قوّيني” في رسالة إنسانية صارخة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في رسالة إنسانية صارخة، طرحت النجمة اللبنانية ميرا مخايل عملها المصوّر الجديد “قوّيني” بالتزامن مع عيد الأم الذي تحتفل به العديد من الدول سنويًا في 21 آذار/مارس.

تطرقت ميرا في عملها المصوّر الجديد إلى موضوع إجتماعي بارز، واستعرضت من خلال كليب “قوّيني” معاناة الأمهات في تربية أطفالهن وتحديدًا الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، الذين يواجهون صعوبات في التعلم ويعانون من مشاكل التنمر وتأثيره عليهم.

أغنية “قوّيني” من كلمات أحمد غانم وألحان أحمد بركات وتوزيع Koko B وقد تم تسجيلها وتصويرها في لبنان تحت إشراف جوزيف نصار وفريق عمل متكامل ليخرج العمل بصورة تعكس الواقع الصعب الذي تعيشه الأمهات مع الأولاد أصحاب الاحتياجات الصلبة.

ترفع ميرا مخايل في أغنية “قوّيني” صوت كل طفل يعاني في هذا العالم، وتقول بمطلع الأغنية: “بيني وبينك ما في حاجز يمنعني عيش الحياة ما تحسسني إني عاجز انا متلك عندي قدرات”.

وحصدت أغنية “قوّيني” تفاعلًا واسعًا فور صدورها فاقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، محققةً نسبة مشاهدة مرتفعة في ساعات قليلة.

يذكر أن ميرا مخايل أطلقت أغنية “قوّيني” على جميع المواقع الموسيقية وقناتها في موقع “يوتيوب”، في تعاون هو الثاني الذي يجمعها مع شركة “Believe Arabia” المتخصصة بالتوزيع الموسيقي الرقمي، والتي تضم نخبة من أهم الفنانين العرب والأجانب.