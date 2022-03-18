شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صورة من فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق نجم الجيل تامر حسنى، جمهوره بأحدث أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أحدث صورة من فيلمه السينمائى "بحبك"، الذى سيطرح خلال الفترة المقبلة.



فيلم بحبك

ويواصل النجم تامرحسنى تصوير فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وأحيا النجم تامر حسنى حفل ختام مهرجان فبراير الكويت الغنائية المقامة في "مركز جابر الأحمد الثقافي يوم الاثنين الماضى، وأشعل الأجواء مقدماً أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكويتى وبدأها بأغنية "حلو المكان"، وبعدها غنى "كل مرة"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات "ارجعلي"،و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و "ضحكتها ما بتهزرش".

يذكر أن تامر حسنى قدم العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.



